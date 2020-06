Torino, nuove idee per il pacchetto arretrato

L’edizione di Tuttosport in edicola quest’oggi disegna scenari di mercato interessanti legati al Torino che verrà. Il nuovo direttore sportivo Davide Vagnati, infatti, sta lavorando su profili noti e meno noti, che possano rappresentare un asset importante per i granata del futuro, specie nel reparto difensivo. Il primo nome preso in considerazione è quello del giocatore del Brescia Chancellor, ma il venezuelano non rappresenta di certo l’unica opzione valutata. Tra le più affascinanti, a lato dell’argentino del River Montiel, prende piede anche il profilo di Mergim Vojvoda. Il laterale destro dello Standard Liegi piace parecchio ai granata ed è stato seguito anche dalla Lazio. Un’idea di mercato che merita di essere approfondita.