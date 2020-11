Torino, nuovo assalto per Torreira a gennaio: all'Atletico non gioca, Giampaolo può rilanciarlo

Il Torino torna con forza su Lucas Torreira, centrocampista a lungo corteggiato in estate salvo poi passare in prestito all'Atletico Madrid. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, l'ex Sampdoria sta giocando pochissimo sotto la guida di Simeone, per questo il Toro sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte a gennaio per dargli la continuità che a Madrid non sta trovando. Vagnati sottoporrà nuovamente questa tesi ai Gunners sperando che accettino e convincano Simeone a lasciarlo libero, visto che lo sfrutta poco, dopo averlo voluto a tutti i costi. Torreira con l’Atletico si è illuso ma adesso ha capito che non può perdere altro tempo e al rientro dal Sudamerica parlerà con il Cholo e i dirigenti.