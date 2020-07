Torino, Ola Aina: "Ci abbiamo provato con tutte le forze ma non è bastato"

vedi letture

Il terzino del Torino, Ola Aina, ha commentato così la sconfitta per 2-0 subita al Franchi contro la Fiorentina: "La squadra ci ha provato con tutte le forze, ma purtroppo non siamo riusciti a portare a casa punti. Siamo subito passati in svantaggio e questo ha complicato le cose, poi il raddoppio ha reso tutto ancora più difficile. Però noi non abbiamo smesso di giocare e abbiamo provato fino all'ultimo a riaprire la partita. In questi giorni abbiamo lavorato duramente per giocare più alti ed essere più presenti in area ma purtroppo non è bastato".