Torino, Ola Aina e Meité al centro del progetto. Ma l'ex Chelsea è tentato dalla Premier

Per il Torino Ola Aina e Meité rappresentato due calciatori importanti per il futuro, sui quali sia l'allenatore Moreno Longo che il presidente Urbano Cairo vogliono puntare fortemente. Sull'ex Chelsea ci sono gli occhi di Everton e West Ham, che potrebbero tentarlo perché, tornando in Inghilterra, Ola Aina si avvicinerebbe alla famiglia. Non sono possibilità da scartare, ma una cosa è certa: il Toro non farà minusvalenze sui due calciatori.