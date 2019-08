© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo portiere Torino, il casting è partito, rivela la Gazzetta dello Sport quest'oggi: piace Alberto Paleari del Cittadella (che vuole Bongiorno), come Lorenzo Montipò e Lovre Kalinic. I granata cercano un vice-Sirigu che possa dare più certezze, pur non volendosi svenare per una riserva.