Torino, per la fascia si scalda il nome del belga Busi. Paganini alternativa a zero

In queste settimane, scrive la Gazzetta dello Sport, il Torino sta lanciando l’offensiva per Maxime Busi, esterno difensivo 20enne del Charleroi. Gli scout granata sono rimasti impressionati dal belga e come detto a breve potrebbe arrivare l’accelerata: decisiva, in tal senso, la volontà del giocatore che avrebbe già detto sì ad una proposto quinquennale del Toro costringendo lo stesso Charleroi ad aprire alla cessione. L’alternativa, si legge, si chiama Luca Paganini, esterno che potrebbe arrivare a zero dal Frosinone.