© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Torino potrebbe anticipare i tempi per Svetozar Markovic. Il talento 18enne del Partizan Belgrado piace sia a Petrachi che a Mazzarri e secondo Tuttosport, l'intenzione sia quello di portarlo all'ombra della Mole solo in estate, i granata potrebbero muoversi subito e chiudere già in queste ore l'affare.