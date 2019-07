UFFICIALE: Olympiacos, colpo Markovic. Piaceva a Bologna e Torino

© foto di Dimitri Conti

Colpo di prospettiva per l'Olympiacos. Il club greco si è infatti assicurato uno dei migliori difensori centrali del futuro dalla Serbia, il promettente classe 2000 Svetozar Markovic, seguito nelle scorse settimane anche da qualche squadra italiana, tra cui soprattutto Torino e Bologna. Operazione a basso costo per il club ellenico, che ha speso poco più di un milione per aggiudicarsi il centrale 19enne, messo sotto contratto fino al 30 giugno 2024. Ecco il tweet che rende noto il nuovo arrivo nell'Olympiacos.