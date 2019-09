© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima della gara contro la Sampdoria, parla il centrocampista del Torino, Tomas Rincon. Queste le sue parole: "Abbiamo un'altra possibilità per far meglio, per far vedere il Toro degli ultimi sei mesi. Dobbiamo far bene per riscattare la sconfitta contro il Lecce".