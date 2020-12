Torino-Roma e il caso di Abisso: per l'arbitro potrebbe arrivare il primo stop stagionale

Continua a esser cronaca attuale la gestione di gara di Rosario Abisso di Palermo circa il match di Serie A tra Torino e Roma, che potrebbe anche costare uno stop al direttore di gara, che in questo weekend sarà però IV Ufficiale in Sassuolo-Milan.

Se nel prossimo turno al fischietto non fossero però affidate partite, sarebbe per lui il primo stop stagionale.