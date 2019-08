© foto di Federico Gaetano

Nuovo duello tra Torino e Roma. I cui rapporti sono al momento glaciali, dopo il pasaggio del ds Gianluca Petrachi dal granata al giallorosso in estate. E le cui frizioni potrebbero al momento portare a un vero e proprio scontro di mercato, su Jeremie Boga.

L'esterno offensivo del Sassuolo, scrive >La Stampa, è infatti un obiettivo del club di Cairo come alternativa a Simone Verdi, che in questo momento pare destinato a rimanere al Napoli. Sul 22enne francese, però, ci sarebbe appunto anche la Roma, a caccia di un sostituto last minute per Perotti, ai box per infortunio.