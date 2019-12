Torino, scatta l’allarme Belotti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Spazzato via l’ottimismo della scorsa settimana per un potenziale recupero lampo di Belotti dopo l’infortunio patito contro l’Inter, scatta quasi immediata l’emergenza sulle condizioni del capitano dei granata. Infatti il rientro dell’attaccante rischia di slittare in maniera preoccupante anche oltre le aspettative, al punto da poter essere previsto per l’inizio del nuovo anno. Una diagnosi nefasta, se dovesse essere confermata, perché rischierebbe di privare il Torino e Mazzarri del suo uomo simbolo e leader assoluto proprio nel momento in cui i granata stanno lavorando per rialzare la testa anche al cospetto dei propri tifosi. Intanto non resta che prendere atto della sempre più probabile assenza del Gallo nel prossimo incontro, di importanza vitale, con la Fiorentina. Nella speranza granata che un prossimo consulto possa dare esito positivo fugando ogni sorta di allarmismo.