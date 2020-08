Torino, se parte Sirigu obiettivo Cragno. Possibile scambio?

La situazione di Salvatore Sirigu al Torino porta a una possibile successione per il ruolo di numero uno granata. Il club potrebbe pensare a un possibile scambio con Alessio Cragno - riporta Tuttosport - anche per un eventuale ritorno in Sardegna. Le alternative sono Sportiello dell'Atalanta oppure Radu dell'Inter. Più difficili profili come Pau Lopez, Meret o Ospina.