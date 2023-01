Torino, Seck: "Miranchuk mi insegna come calciare. Voglio restare qui e giocarmi il posto"

vedi letture

Demba Seck, attaccante del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta per 1-0 sulla Fiorentina: "Juric prima della partita mi ha detto di giocare uno contro uno attaccando la profondità e non mettermi in mezzo per evitare il duello fisico con i centrali".

Cosa vi siete detti con Miranchuk dopo il gol?

"Miranchuk è un mio grande amico, calcia molto bene e mi sta insegnando come fare. Prima della partita gli ho pronosticato il gol e lo ha fatto".

Vuoi restare al Torino o andare in prestito per giocare di più?

"Vedo negli allenamenti che sto bene col gruppo, voglio stare qui e giocarmi il posto".