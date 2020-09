Torino, sempre calda la pista Torreira: granata in pole per il centrocampista

Prosegue la ricerca del Torino di un centrocampista da affidare a Marco Giampaolo. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport in pole ci sarebbe sempre Lucas Torreira dell'Arsenal, malgrado la concorrenza di altre squadre come Roma, Milan o Atletico Madrid. Le possibilità granata per arrivare al regista ex Samp, sempre secondo il quotidiano sportivo, sarebbero dunque sempre ampie.