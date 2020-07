Torino, sfida all’Inter tra mercato e speranze

Il momento difficile vissuto dall’Inter di Conte infonde più fiducia al Torino a caccia dell’impresa a San Siro. I traballamenti difensivi nerazzurri nelle ultime due uscite, infatti, potrebbero spingere Moreno Longo ad una scelta avanzata che oltre al Gallo Belotti vedrebbe coinvolti Edera e Verdi alle sue spalle. Un banco di prova di livello, anche in proiezione degli affari di mercato che potrebbero coinvolgere le due squadre nel prossimo futuro. La stima di Conte nei confronti di Armando Izzo è cosa nota, così come sono molteplici i rumors che affiancano Belotti ai nerazzurri come ipotesi (molto lontana al momento) di investimento per il reparto avanzato in caso di qualche partenza eccellente. Alla stessa maniera, sull’altro fronte, il nome di Gagliardini è rientrato spesso nelle dinamiche di mercato granata per quanto riguarda la linea mediana. Insomma una possibilità di vedersi da vicino, con la volontà del Torino di non fare da vittima sacrificale ma prendersi il palcoscenico con un colpo di teatro.