Torino, si lavora per blindare due big

Se da un lato il Torino sta tenendo monitorate le situazioni più interessanti legate ai contratti in scadenza di potenziali obiettivi di mercato, con Bonaventura che resta il focus principale sul quale impegnarsi in entrata, dall’altro non manca il lavoro volto a blindare i propri giocatori più importanti. Tra essi spicca certamente il profilo dell’estremo difensore Salvatore Sirigu (scadenza 2022) e del jolly argentino Ansaldi che vedrebbe il suo legame con i granata esaurirsi al termine della stagione prossima. Dopo i contatti intercorsi nelle passate settimane, l’edizione odierna di Tuttosport conferma come nell’agenda granata il rinnovo di entrambi i giocatori stia occupando un ruolo di assoluto rilievo nelle priorità di mercato del direttore Bava. Al netto dei tanti corteggiatori emersi nell’ultimo periodo, dunque, la certezza è che il Torino ha tutte le intenzioni di blindare due dei suoi capisaldi.