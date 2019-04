Torino, Sirigu: "Ci giochiamo tanto. Siamo molto soddisfatti"

© foto di Federico Gaetano

Il portiere del Torino, Salvatore Sirigu, dopo la vittoria a Marassi contro il Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Ho fatto parate difficili, soprattutto su Lerager. È andata bene e sono contento per la vittoria e per la squadra. Il finale di stagione sarà importante per noi, ci giochiamo tanto. In ogni partita ci sono delle difficoltà da superare, prepariamo bene le partite ma a volte non è semplice. All'inizio non ci trovavamo bene in campo ed eravamo un po' lenti, poi le cose sono migliorate. La sfida con il Milan? Credo che l'obiettivo principale a inizio stagione fosse quello di migliorare l'annata della scorsa stagione, adesso abbiamo tante porte aperte davanti a noi e questo è importante per la crescita del gruppo e della squadra. Vogliamo giocarci tutto e nel miglior modo possibile. Siamo soddisfatti".