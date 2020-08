Torino, Sirigu è al passo d'addio. Rapporto deteriorato, obiettivi non rispettati

Salvatore Sirigu vuole dire addio al Torino. Perché il rapporto con la società granata è oramai deteriorato, fino a raggiungere il punto di rottura. Le aspettative non sono state soddisfatte, ma non è l'unica motivazione: secondo Tuttosport non è piaciuto l'atteggiamento da sindacalista con i vertici della società, in particolare con Cairo. Sirigu ha ancora due anni di contratto, ma la personalità è ingombrante.

ALTRI OBIETTIVI - Sirigu, da professionista, ha aiutato la conquista della salvezza, ma per lui non c'era nulla da festeggiare al termine della gara contro il Genoa. Pesa il mancato bonus per l'Europa League dell'anno scorso, arrivata solo per l'esclusione del Milan per il fair play finanziario.