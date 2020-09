Torino, sospiro si sollievo dopo il giro di tamponi: nessun positivo, allenamento nel pomeriggio

Belotti e compagni possono tirare un sospiro di sollievo: il giro di tamponi al quale si sono sottoposti non ha rilevato altri casi di Covid-19. La squadra, dunque, non è stata contagiata dal membro dello staff e ora Marco Giampaolo sta organizzando l'allenamento del pomeriggio. Il tecnico dividerà la squadra in piccoli gruppi, i granata sosterranno principalmente lavori individuali: è la prassi che bisogna seguire in attesa del nuovo tampone cui si sottoporranno i giocatori nella giornata di domani. Intanto, però, la squadra si prepara per tornare ad allenarsi sul terreno del campo sportivo di Biella.