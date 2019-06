Torino, strategia di attesa per gli esuberi del Napoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Anche il Torino è attento alle possibili occasioni di mercato provenienti da Napoli. E così, anche per questo motivo, i granata sono in attesa di comprendere i margini di manovra che potrebbero riguardare profili di alto livello per completare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri. Per Mario Rui e la corsia esterna di sinistra la concorrenza è di livello assoluto: gli abboccamenti con il Milan sono datati, ma la strategia dell’attesa messa in piedi da Cairo e dal nuovo management ha buoni margini di riuscita se le richieste del Napoli non dovessero far decollare le piste alternative tutt’ora in piedi. Un discorso assimilabile a quello per Simone Verdi: infatti l’esterno ex Bologna ha una valutazione di circa 25 milioni di euro che ha per il momento congelato i discorsi legati alla Sampdoria. Il Torino vigila in attesa di comprendere le sue possibilità di entrare nel vivo dell’azione.