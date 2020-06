Torino, Strefezza si avvicina: Vagnati al lavoro con la SPAL per l'esterno

Gabriel Strefezza si avvicina al Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport il direttore sportivo dei granata, Davide Vagnati, è in pressing sulla SPAL, sua ex società, per trovare l'accordo per il brasiliano, con passaporto italiano. La trattativa sembra essere a buon punto e il giocatore è pronto a dire sì al dirigente che ha creduto in lui portandolo in Italia.