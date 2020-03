Torino, tra i giocatori impazza la plankchallenge: sfida social per allenarsi durante l'isolamento

Gli allenamenti sono fermi, ma la preparazione fisica continua. I giocatori del Torino sono chiusi nelle proprie abitazioni, come da decreto, per contrastare l'emergenza coronavirus, eppure si tengono in forma. Con il sorriso, e con una sfida partita sui social dal nome plankchallenge. L'esercizio è il classico plank, ma con pesi particolari: Rosati con i figli sopra di sé, Rincon con la moglie, Millico con due poggiapiedi, De Silvestri addirittura con l'asse da stiro. L'obiettivo è semplice: superare la sfida e, soprattutto, invitare altri compagni a fare lo stesso con i pesi più impensabili. Così si resta in forma, ma con il sorriso. In attesa che si possa tornare alla normalità.