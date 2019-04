Torino, ultima chiamata per Zaza. Scalpitano Damascan e Rauti

In casa Torino c'è chi non sta vivendo un ottimo momento. È Simone Zaza, che non è riuscito a entrare nel cuore dei tifosi. Pochi gol, prestazioni non sempre positive e un'intesa con Belotti mai realmente affinata. L'attaccante lucano, ora, sarà chiamato a un'importante prova di maturità, perché nella sfida di domenica contro il Cagliari il Gallo non ci sarà per squalifica. Mancheranno anche Iago Falque e Vincenzo Millico, così potrebbero esserci minuti per Vitalie Damascan, punta moldava prelevata dallo Sheriff Tiraspol di cui si dice un gran bene. Un investimento da 1,5 milioni che per ora non ha dato i frutti, ma Mazzarri e la società nutrono grande fiducia nelle sue qualità ed è probabile che il tecnico gli conceda spazio nel prossimo turno di campionato. Scalpita anche un altro talento, Nicola Rauti: come riporta Tuttosport, però, nelle gerarchie viene prima Damascan.