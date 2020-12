Torino, Vagnati a caccia di giovani per il futuro: oltre a Vera piace anche Dajaku

Il Torino non molla la pista Lucas Torreira in vista del mercato di gennaio ma ha pronti anche altri obiettivi da portare avanti nel prossimo mese. La prima porta a un altro vecchio obiettivo come Lucas Vera, argentino che già in estate era stato cercato dai granata. Dalla Germania invece spunta il nome del giovane attaccante Leon Dajaku, 19enne che si sta mettendo in mostra con la squadra B del Bayern Monaco. Due giocatori interessanti che però - sottolinea Tuttosport - probabilmente non sarebbero pronti per aiutare il club fin da subito.