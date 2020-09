Torino, Vagnati frena su Torreira: la Fiorentina resta alla finestra

vedi letture

Il Corriere dello Sport torna su Lucas Torreira, centrocampista molto in voga in questa finestra di calciomercato. Il Torino - si legge - ha abbassato i fari sul giocatore e la Fiorentina, seppure in silenzio, resta alla finestra, pronta ad intervenire nel caso in cui si presentasse l'occasione per farlo.