Torino-Verdi, pista più fredda. Ma occhio al fotofinish del mercato

Dopo che nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di un raffreddamento nella pista Torino per Simone Verdi, quest'oggi Tuttosport parla di una operazione ancora fattibile, ma che ha bisogno dei suoi tempi per maturare e andare in porto. Possibile, infatti, che l'ex Bologna saluti gli azzurri anche al fotofinish del mercato perché la società di Aurelio De Laurentiis è attualmente impegnata a chiudere per l'arrivo di Lozano e per la trasferta di sabato a Firenze Verdi è una pedina considerata importante come alternativa ai titolari.

I dettagli del trasferimento - Sul fronte della formula con la quale si concluderà il trasferimento, il quotidiano sportivo parla di prestito oneroso a 10 milioni di euro, con obblighi di riscatto alla medesima cifra e 50% della futura rivendita a favore della società partenopea. Per Verdi, infine, pronto un quinquennale da due milioni di euro netti a stagione, bonus compresi.