Torino, Verdi show in vista della Lazio

Un’iniezione di fiducia per proseguire sulla strada della costruzione del progetto Giampaolo. Il Torino raccoglie anche in Coppa Italia i frutti della semina delle ultime difficili settimane, dando continuità al bel pareggio contro il Sassuolo ed eliminando il Lecce dalla competizione nazionale. A risolvere la situazione ci ha pensato Simone Verdi con una doppietta che sa di buon auspicio anche per il futuro, specie in relazione ad una squadra che troppo spesso ha avuto come unico sbocco avanzato della propria manovra l’affidabile regolarità di Belotti. Ora la testa torna al campionato, con la sfida in programma contro la Lazio che resta in dubbio dopo le parole di Tare che hanno aperto all’ipotesi di un rinvio a causa della situazione di emergenza vissuta dai biancocelesti. Incertezze burocratiche che non spostano la sensazione di freschezza che si respira in casa Torino: l’obiettivo è quello di dimostrare definitivamente che il peggio è alle spalle.