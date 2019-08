Torino, Verdi si complica: Bava stringe per Kamano del Bordeaux

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francois Kamano è sempre più vicino al Torino. Come riporta Tuttosport, la prima scelta dei granata era Simone Verdi, che il Napoli in queste ore ha apparentemente deciso però di blindare. Proprio per questo, il ds Bava ha accelerato le trattative sia col Bordeaux che con l'entourage dell'esterno d'attacco classe '96. Si lavora per un prestito oneroso (2-3 milioni) con obbligo di riscatto a 7-8 milioni o, in alternativa, per un acquisto a titolo definitivo per 10 milioni bonus compresi.