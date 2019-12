Torino, verso la Fiorentina senza centravanti. Per forza o per scelta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’assenza pressoché certa del Gallo Belotti in vista del prossimo turno di campionato contro la Fiorentina, impone a Walter Mazzarri di prendere in esame le possibili alternative possibili per completare il reparto avanzato. Più fonti riportano di un rapporto quasi compromesso con Simone Zaza, che farebbe propendere il tecnico di San Vincenzo per soluzioni differenti nella composizione del suo attacco per il prossimo incontro. Una possibilità sarebbe quella di riproporre Lukic in appoggio alla coppia avanzata come accaduto a Genova nella vittoriosa trasferta di Marassi contro i rossoblu, l’altra quella di optare per Meite in appoggio del duo Verdi-Berenguer. Il tutto senza centravanti di ruolo, o per infortunio o per scelta.