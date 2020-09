Torino, vicina la fumata bianca per Torreira: all'Arsenal 24 milioni pagabili in 2 anni

vedi letture

Possibile svolta per l'arrivo di Lucas Torreira al Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport il presidente granata Urbano Cairo, nella giornata di ieri, ha cambiato strategia, passando dalla richiesta di un prestito puro, con al massimo un diritto di riscatto, a un prestito con obbligo oppure un acquisto a titolo definitivo con pagamento dilazionato in più anni. L'Arsenal chiede 24 milioni di euro e il giocatore spinge per ritrovare Marco Giampaolo, già avuto alla Sampdoria. Grazie al decreto crescita 2019 lo stesso patron del Toro risparmierebbe tanto dal punto di vista dell'ingaggio per il regista e questo è un aspetto da non sottovalutare assolutamente. La trattativa sembra essere vicina alla fumata bianca, con il pagamento che potrebbe essere diviso in due rate: 12 milioni quest'anno e altrettanti tra una stagione.