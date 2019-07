© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Zaza potrebbe lasciare il Torino. Secondo quanto riferito da La Stampa, l'attaccante lucano, al momento non certo del ruolo da titolare in granata, continua a piacere al Sassuolo, dove si tratterebbe di un ritorno.

Scambio? In neroverde gioca Duncan, centrocampista da tempo nel mirino dei granata. In attesa di capire quali saranno le valutazioni di Mazzarri su Zaza (sarebbe titolare nel 3-4-1-2, ma non nel 3-4-3), l'idea di uno scambio può prendere piede.