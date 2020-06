Torna il calcio e cambiano le sedute: in casa Juve finora tanto individuale. Anche per CR7

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla ripresa delle varie squadre in vista delle prime gare di campionato. La Juventus finora ha lavorato spesso per gruppi con programmi individuali, tra cui Cristiano Ronaldo che è rimasto a parte anche la scorsa settimana. Lo stesso dicasi per Higuain, Rabiot e CHiellini. Sarri ha lavorato per reparti e non ci sono mai state finora doppie sedute.