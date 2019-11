© foto di www.imagephotoagency.it

Torna la Champions League ed è giornata di vigilia per la Juventus che domani affronta allo Stadium l'Atletico Madrid. Oggi consueto programma di conferenze e allenamenti: alle 13:30 è attesa la conferenza stampa di Maurizio Sarri che scioglierà i dubbi su Cristiano Ronaldo e racconterà le sensazioni due giorni dopo la gara contro l'Atalanta vinta per 3-1. Alle 15:15 seduta d'allenamento alla Continassa, i primi quindici minuti aperti ai media. In serata, sarà l'ora di Diego Simeone: il Cholo presenterà la gara alle 19:45 allo Stadium, la seduta dell'Atletico si terrà invece la mattina a Madrid.