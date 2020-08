Torna la Champions! Lione, riposato o in rodaggio? Garcia ha un Depay in più

Tenere la chiesa al centro del villaggio. Rudi Garcia, allenatore del Lione e volto noto della nostra Serie A, torna in campo contro la Juventus per difendere il vantaggio di misura conquistato all'andata. Calcio d'inizio questa sera alle 21.

Come arriva alla Champions - Riposati o ancora in fase di rodaggio? È questo il grande interrogativo attorno ai giocatori del club francese. Tecnicamente, il Lione non scende in campo da soltanto una settimana, la finale di Coupe de la Ligue persa ai rigori contro il Paris Saint-Germain. Ma si tratta dell'unica partita ufficiale disputata da marzo: come noto, il campionato francese non è ripartito dopo lo stop al coronavirus. Di fatto, la squadra scende in campo in un vero e proprio precampionato: la condizione sarà un fattore decisivo. Non gioca da 7 giorni: ultima partita PSG-Lione 6-5 dcr.

Infortuni, dubbi e cessioni - Garcia ha perso tre pezzi: hanno salutato Tousart, Terrier e Yanga-Mbiwa. Inoltre, l'ex allenatore della Roma deve rinunciare all'esterno sinistro Youssuf Koné, fermo per un problema muscolare: come all'andata, sull'out mancino giocherà Cornet. Non al meglio anche Marcelo e Tete, ci sarà il gioiellino Houssem Aouar, obiettivo di mercato neanche tanto nascosto del ds Paratici. I tanti mesi che separano questa sfida da quella giocata in Francia, inoltre, hanno regalato a Garcia un'arma in più, da non sottovalutare: un certo Memphis Depay, 14 gol in 19 presenze prima del brutto infortunio. Dal quale è rientrato, pronto a pungere la Vecchia Signora.

La possibile formazione - (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimarães, Aouar, Cornet; Depay, Dembélé. Allenatore: Rudi Garcia.