Torna la Champions, squalifica UEFA e Premier persa. Manchester City, ora o mai più

L'esclusione del Manchester City dalle prossime due edizioni della Champions League ha avuto l'effetto di una bomba, non solo in Inghilterra. In attesa dei prossimi gradi di giudizio, il toto-futuro per quanto riguarda Pep Guardiola ed i principali interpreti della rosa dei Citizens è già partito.

Intanto la squadra, rintontita dalla notizia ma rinfrancata dalla società, si prepara alla complessa doppia sfida di Champions contro il Real Madrid. Uno scontro tanto difficile quanto importante, per il club inglese. E i motivi sono evidentemente legati alle sanzioni UEFA: per il City infatti, club campione in fatto di spese ed investimenti sul mercato negli ultimi anni, vincere questa edizione avrebbe un sapore del tutto speciale viste le premesse. Anche perché la Premier League, da sempre competizione preferita dalle squadre inglesi, è oramai andata, col Liverpool avanti di 25 punti a 13 giornate dalla fine. Motivi buoni per capire come la prossima sfida col Real Madrid assuma un significato ben più importante di un semplice ottavo di finale di Champions League...