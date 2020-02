vedi letture

Toro-Parma rinviata, i crociati lasciano Torino: nei prossimi giorni la data del recupero

Il Parma ha già lasciato Torino: la partita inizialmente in programma oggi pomeriggio non sarà sicuramente recuperata domani. Come riporta Sky Sport, solamente nei prossimi giorni verrà infatti fissata una data per disputare non solo Torino-Parma, ma anche tutte le altre gare rinviate in queste ore a causa dell'emergenza Coronavirus.