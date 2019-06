Torreira e il Milan: bilancio in Premier biglietto da visita nella trattativa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lucas Torreira è il primo nome nella lista del Milan del neo tecnico Marco Giampaolo ma la trattativa è tutt'altro che semplice. Questo perché se è vero che da una parte il centrocampista vorrebbe tornare in Italia dopo le esperienze al Pescara e alla Samp è altrettanto vero che nella sua prima, e finora unica, stagione all'Arsenal il bilancio è stato molto positivo.

Sempre in campo - Tra Premier League, FA Cup, Carabao Cup ed Europa League l'uruguayano ha infatti disputato la bellezza di 50 partite, delle quali 34 in campionato e 12 in Europa, segnando 2 gol. Le presenze la dicono lunga su quello che è stato il suo apporto ai Gunners e anche per questo motivo non è da escludere che il club inglese faccia di tutto per trattenerlo, anche se come spesso accade la volontà del calciatore potrebbe spuntarla.