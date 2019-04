Tottenham e City sullo 0-0 al 45': Aguero si fa parare il rigore da Lloris

© foto di J.M.Colomo

A fine primo tempo è zero a zero tra Manchester City e Tottenham, con l'undici di Guardiola che si fa preferire dal punto di vista del palleggio, mentre la prima in Champions degli uomini di Pochettino nel proprio nuovo stadio inizia con una grande paura, pur in una sfida equilibrata.

Il Manchester City si fa subito vedere con David Silva, in probabile fuorigioco ma non rilevato dall'assistente, che spedisce largo. La risposta del Tottenham è nella volée di Dele Alli che cerca il gol straordinario, senza centrare il bersaglio grosso. Al decimo è già Var: Sterling va via a tutta la difesa degli Spurs, prova a calciare verso la porta ma Rose la colpisce con il braccio. Situazione identica ad Alex Sandro contro il Milan, stavolta è rigore, ma Aguero si fa parare la conclusione da Lloris.

La partita è viva, perché Dele Alli trova la possibilità di girarsi in area e testare i guantoni di Ederson, ma il City spesso è padrone del campo e il Tottenham riparte.