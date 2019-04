Tottenham, paradosso Kane: è davvero indispensabile e incedibile?

Mentre il Tottenham si gode l'incredibile impresa in Champions League, Harry Kane è alle prese con l'ennesimo infortunio di una stagione tormentata. Il bomber inglese, capocannoniere dell'ultima Coppa del Mondo, sperava che quello attuale potesse essere l'anno della definitiva consacrazione. Senza di lui, si diceva, il Tottenham è una squadra "normale". Ma la formazione londinese non ha mai realmente sofferto la mancanza dei Kane e, a sorpresa, è arrivata in semifinale senza il suo giocatore migliore e più rappresentativo, smentendo di fatto, in maniera definitiva, la semplicistica equazione che la voleva troppo legata al rendimento dell'Uragano. Un attaccante straordinario, che resta tale nonostante gli eventi attuali e che potrebbe infiammare il prossimo mercato, qualora il club decidesse di privarsene.

Già in passato, il Real Madrid sembrava molto interessato al suo acquisto, forte anche dell'esperienza del passato con i grandi campioni inglesi, da Steve McManaman e David Beckham, fino a Michael Owen. È difficile, però, prevedere quale sarà il futuro di Kane, legato anche alla volontà del giocatore stesso, che adesso ha capito di non essere indispensabile. L'obiettivo, per il momento, è quello di rientrare per giocare la finale, sperando che i compagni e mister Pochettino continuino a sopperire alla sua assenza con il lavoro di gruppo.