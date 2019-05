Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenahm, pochi minuti prima del fischio d'inizio della semifinale di ritorno contro l'Ajax, è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' importante giocare mentalmente liberi, avere un bell'approccio. Partire concentrati e freschi dal punto di vista mentale. E' una grandissima opportunità per noi, dovremo dare il massimo per conquistare la finale. Penso che la partita di ieri sera è stata un grande esempio, il Liverpool ci ha fatto vedere come cominciare una partita. L'importante è essere uniti ed energici. Lucas Moura? Partire con lui e Son davanti ci dà più chance per sorprenderli. Dovremo evitare le palle lunghe, cosa fatta all'andata con Llorente, quando avevamo un modulo diverso. Oggi voglio giocare palla bassa, occupare tutti gli spazi e avere più qualità".