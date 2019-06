TottenhamLiverpool - Spurs a caccia del treble. In Italia solo la Juve

© foto di Imago/Image Sport

Può essere una data storica quella di oggi per la bacheca del Tottenham. Che agli occhi dei più non ha forse lo stesso prestigio delle altre grandi di Inghilterra ma che può raggiungere un traguardo prestigiosissimo in caso di vittoria della Champions League stasera contro il Liverpool. Sono solo cinque infatti le squadre del Vecchio Continente che possono vantarsi di aver vinto tutti e tre i più importanti trofei continentali. E al termine della stagione in corso, una squadra potrebbe aggiungersi a questo club esclusivo: al Tottenham, infatti, manca solo la massima competizione UEFA per club per completare la collezione di Coppe. Le altre sono Juventus, Ajax, Bayern Monaco, Chelsea e Manchester United. A chi manca solo la Champions oltre agli Spurs? Atletico Madrid, Anderlecht, Parma e Valencia. L'Europa League, invece, manca al Milan, al Barcellona, all'Amburgo e al Borussia Dortmund.