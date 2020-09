Totti su Zaniolo: "Si leghi a Pellegrini, sa come funziona Roma. Friedkin? Ha capito in fretta"

Intervista a 360° per Francesco Totti, quest'oggi su Repubblica. Tra i tanti temi toccati, compreso un possibile ritorno alla Roma, l'ex capitano giallorosso parla anche di Nicolò Zaniolo, il simbolo del futuro: "Può diventare un grandissimo. Il consiglio migliore che gli posso dare è quello di legarsi a Lorenzo Pellegrini, perché è la persona che è, e perché da romano sa gestire bene privilegi e rischi del giovane campione in una città così differente dalle altre".

Non manca - nell'intervista a Repubblica - nemmeno un commento all'inizio dell'era Friedkin: "Ha capito in fretta la cosa fondamentale: a Roma la proprietà dev`essere fisicamente presente, e l'annuncio che il figlio Ryan verrà a vivere qui va nella giusta direzione. Pallotta ha commesso degli errori perché decideva in base a notizie riportate. Il proprietario deve viverle in diretta. Avvalendosi, prima o poi, della consulenza di chi meglio di chiunque altro conosce Roma e la Roma".