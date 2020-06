Tour de force Serie A, i 22 del Torino: quante falle in mezzo. La coperta è cortissima

vedi letture

Un vero e proprio tour de force aspetta le 20 formazioni di Serie A dal 20 giugno in poi. Fino al 2 agosto, infatti, saranno ben 124 le partite totali e solo per 5 giorni fino alla fine della 35° giornata (le ultime tre sono ancora da calendarizzare in base a scontri diretti e obiettivi in palio) quelli senza Serie A. Le rose delle 20 di A sono abbastanza profonde? Hanno due potenziali undici da schierare, giocatori da alternare? Andiamo alla scoperta delle rose della nostra massima serie in questo speciale in venti puntate su Tuttomercatoweb.com.

Torino

L'infortunio di Baselli complica i piani del Torino. La cui salvezza è ancora tutta da conquistare, nonostante una rosa sulla carta sopra categoria. Però a centrocampo la coperta è cortissima, probabilmente quella meno ampia di tutto il campionato: solo Rincon, Lukic e Meité come interpreti del ruolo. Sarebbe stata risicata anche con Baselli, adesso Longo dovrà pescare nella Primavera con Greco e Adopo oppure spostare Ansaldi. O, magari, cambiare schema. Dietro, due alternative più un giovane (Singo), davanti invece non mancano i nomi tanto che Edera finisce addirittura fuori dalle potenziali riserve. Berenguer che ruolo avrà? In mezzo, per tappare la falla dell'emergenza? Esterno, dove ci sono già Ansaldi ed Edera, o davanti, dove Verdi e Zaza si contendono una maglia al fianco di Belotti? La costruzione della rosa del Torino non sembra adatta al tour de force, soprattutto per l'emergenza in mezzo. Anche se la qualità di molti singoli potrebbe essere abbastanza.

Titolari (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Meité, Ansaldi; Belotti, Verdi.

Riserve (3-5-2): Ujkani; Singo, Lyanco, Djidji; Aina, Greco, Adopo, Berenguer, Edera; Millico, Zaza.

Altri nomi: Baselli.