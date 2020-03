Trasmissione in chiaro delle gare di A? Ok della FIGC, si attende la risposta della Lega di A

Calcio a porte chiuse ma visibile a tutti. È questo l'input arrivato dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che ha inviato al presidente della FIGC Gravina, e per conoscenza al Presidente della Lega Serie A Dal Pino, una lettera per chiedere di valutare le eventuali condizioni per trasmettere in chiaro le competizioni almeno della prossima giornata di campionato. La FIGC - riporta gazzetta.it - ha già dato il suo consenso e adesso si attende la risposta della Lega di A e di Sky.