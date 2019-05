© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In Inghilterra confermano il forte interesse da parte del Manchester United per l'esterno della Juventus Joao Cancelo. Il portoghese viene valutato quasi 60 milioni di euro, con i Red Devils che avrebbero già avviato una trattativa con i bianconeri per ottenerne il cartellino, cercando di abbassare i costi inserendo nell'offerta anche Matteo Darmian, vecchio pallino juventino che arriverebbe proprio per sostituire il giocatore assistito da Jorge Mendes. A riportarlo è il Daily Star.