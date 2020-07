Tre gol su rigore, Gaston Ramirez fa sorridere Ranieri: Lecce-Sampdoria finisce 1-2

Lecce-Sampdoria 1-2 (41' rig. Ramirez, 50' rig. Mancosu, 75' rig. Ramirez)

Partita dai due volti quella al Via del Mare fra Lecce e Sampdoria. Dopo un primo tempo chiuso e con poche occasioni la Samp è comunque in vantaggio grazie al calcio di rigore di Gaston Ramirez. Nella ripresa altri due penalty, di Mancosu e ancora Ramirez, fissano il risultato sull'1-2 finale. Un successo fondamentale per la Sampdoria che sale così a +4 dai salentini.

Primo tempo con poche occasioni. Poi il rigore di Ramirez - La prima mezz'ora di gioco regala ben pochi spunti. Il caldo è un fattore, la classifica traballante un altro e la partita fatica a sbloccarsi. Il Lecce si appoggia alle idee di Saponara, la Samp spinge forte a sinistra con Augello-Jankto. Al 41esimo la svolta che fa cambiare la partita: Tachtsidis prova a uscire dall'area palla al piede ma incrocia la traiettoria con Jankto e regala il penalty ai blucerchiati: dal dischetto va Gaston Ramirez che si fa parare il tiro da Gabriel, ma il rimbalzo lo aiuta e la palla finisce comunque in porta.

Mancosu dal dischetto: il Lecce trova il pari a inizio ripresa - Nella ripresa si vede tutt'altra partita: nel Lecce entrano Petriccione e Babacar, nella Samp Gabbiadini. Le prime offensive sono dei salentini che dopo 5' trovano il pareggio grazie ad un rigore per fallo di Thorsby su Saponara. Dal dischetto si presenta Marco Mancosu che spiazza Audero e firma l'1-1.

Ancora Ramirez, ancora su rigore - La partita come detto è piacevole e pimpante nella ripresa. La Samp ci prova con le conclusioni da fuori di Gabbiadini ed Ekdal, il Lecce si fa vedere col sinistro di Falco e la fisicità di Babacar. Ma l'uomo in più è ancora una volta Gaston Ramirez: l'uruguayano prima si fa notare per un paio di percussioni centrali di livello, poi dal dischetto segna la rete che decide il match. Minuto 75, Depaoli viene steso all'interno dell'area di rigore da Paz e proprio Ramirez realizza la rete dell'1-2.

Assalto Lecce nei 7 minuti di recupero, ma il risultato non cambia - Il Lecce non ci sta, la Samp è stanca. E così gli ultimi 10 minuti più recupero (7 i minuti assegnati da Rocchi) si trasformano in un assalto alla porta blucerchiata: ci provano un po' tutti, da Babacar a Farias fino a Petriccione, ma Audero e la difesa di Ranieri sono attenti e concentrati e non concedono particolari situazioni da gol. E così dopo 100 minuti di gioco, recuperi compresi, Lecce-Sampdoria termina 1-2.