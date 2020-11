Tridente Sanchez-Lukaku-Lautaro? Conte: "Non dal 1'. Ma a gara in corso è una possibilità"

Alexis Sanchez dal primo minuto insieme a Lautaro Martinez e Romelu Lukaku? Una domanda a cui ha provato a rispondere il tecnico dell'Inter Antonio Conte, nella conferenza stampa pre Real Madrid. Questo il pensiero dell'ex ct: "Può essere una situazione a partita in corso o se giochi contro squadre di livello inferiore. Siamo una squadra già abbastanza offensiva, con esterni che sono più delle ali e con centrocampisti che hanno caratteristiche più offensive che difensive. Per questo tre attaccanti in questo momento sarebbero difficili da sopportare per la squadra. Ma durante la partita si possono creare delle situazioni in cui rischiare un po' di più, magari con due centrocampisti di fatica. A partita in corso potrebbe essere una situazione attuabile".

