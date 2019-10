© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Proseguono le nomination sui canali social di France Football. Negli ultimi minuti sono state rese note le candidature dei 10 portieri in lizza per il Trofeo Yashin, premio istituito quest'anno che va a premiare il miglior portiere della scorsa stagione. Il grande favorito è ovviamente Alisson del Liverpool, ma nell'elenco sono presenti anche 2 italiani come Samir Handanovic e Wojciech Szczesny. Gli altri candidati sono Manuel Neuer, Ederson, Andre Onana, Jan Oblak, Kepa Arrizabalaga, Hugo Lloris e Marc-André ter Stegen.