Troppe critiche? Conte: "Ero preparato. Chi non le vuole scelga squadre di bassa classifica"

vedi letture

Troppe critiche nei confronti dell'Inter? Antonio Conte, alla vigilia della sfida Champions col Real Madrid, ha risposto così ad una domanda in merito alle valutazioni e i giudizi sulla sua Inter: "E' un dato di fatto che si cerchi a prescindere di negativizzare il tutto. Noi lo sapevamo, ce ne siamo accorti lo scorso anno. Da questo punto di vista mentalmente io ero preparato, magari qualcun altro può non esserlo a livello di calciatori. Ma quando giochi in squadre importanti, con questo blasone, devi sapere che è tutto bello o tutto brutto, non c'è un colore intermedio. L'unico modo per non andare incontro a speculazioni o critiche, con tanti che dicono anche molte cagate, è far parlare il campo. Questo se vogliamo giocare all'Inter, altrimenti scegliamo altre situazioni, andiamo in squadre di medio-bassa classifica e viviamo una vita più tranquilla".

CLICCA QUI per la conferenza stampa integrale di Antonio Conte alla vigilia del Real Madrid